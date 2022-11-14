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Глава Еврокомиссии хочет провести встречу с Путиным

Глава Еврокомиссии хочет провести встречу с Путиным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом она заявила в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу", - цитирует ее РИА Новости.

Глава ЕК также подчеркнула, что подписание коммюнике на саммите "безусловно должно быть целью".

Напомним, саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на нем возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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