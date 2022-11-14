ЕС: новые санкции против Ирана не повлияют на ядерную сделку

14 ноя. 12:34

Евросоюз рассчитывает, что введение новых санкции против Ирана за подавление протестов не должно сказаться на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

«Министры примут пакет санкций против лиц, ответственных за репрессии против демонстрантов. Я говорил вчера с иранским министром, мы обсуждали это, мы обсуждали СВПД, мы обсуждали военную поддержку Ираном России, которая [по мнению ЕС] должна прекратиться», - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

Далее Боррель отметил, что СВПД не имеет отношения с санкциям. «Это совсем другое дело, это о том, что Иран становится ядерной державой. Чтобы он не стал ядерной державой, надо продолжать работать над СВПД. Переговоры застыли, ситуация не хорошая, но работа продолжается», - добавил глава внешнеполитической службы ЕС.