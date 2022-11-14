Турция не приняла соболезнования США

14 ноя. 12:09

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не собирается принимать соболезнования от США после теракта в центре Стамбула, поскольку знает, "где координировалось нападение".

"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию", - цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон осуждает стамбульский теракт и выражает соболезнования.