Астана приняла День российской культуры

14 ноя. 11:51

День российской культуры прошел в Астане в центральном концертном зале "Казахстан", сообщила пресс-служба Русского дома в Астане.

В фойе концертного зала была представлены экспозиция выставки "#БольшеЧем30" ("Россия глазами молодых казахстанцев"). В нее вошли фотоработы участников проектов Россотрудничества. "Название "#БольшеЧем30" отсылает нас к очень важной дате - 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

Также посетителям была представлена этнографическая экспозиция татаро-башкирского культурного центра "Тан". Представительство Татарстана также порадовало гостей национальным лакомством чак-чак.

Перед зрителями выступил казачий народный хор "Станичники" имени Виктора Иванова, татарский ансамбль "Дуслык" и школа лезгинки ZAZAN. В течение всего дня для юных астанчан был организован бесплатный показ лучших современных российских мультфильмов.