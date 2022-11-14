В России выявили еще 4,5 тыс случаев COVID-19

14 ноя. 11:48

В России за минувшие сутки выявили 4 578 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 635, в Санкт-Петербурге - 406, в Подмосковье - 93. В Краснодарском крае - 29, в Ставропольском крае - 8, в Крыму - 29, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 0, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 504 530.

Госпитализированы за сутки 494 человека. Выздоровели 4 460 пациентов, за все время - 20 905 977.

Умерло за сутки 61 человек, с начала пандемии - 391 085.