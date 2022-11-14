Макрон заявил о важности переговоров с Путиным

14 ноя. 11:37

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью радиостанции France Inter, что необходимо сохранять контакт с президентом России Владимиром Путиным.



"Да, нужно продолжать разговаривать", - сказал французский лидер, отвечая на вопрос о том, стоит ли продолжать диалог с российским лидером.



Он также сообщил, что необходимо продолжать переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.



Макрон отметил, что в этом заключается роль Франции, передает РИА Новости.