Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью радиостанции France Inter, что необходимо сохранять контакт с президентом России Владимиром Путиным.
"Да, нужно продолжать разговаривать", - сказал французский лидер, отвечая на вопрос о том, стоит ли продолжать диалог с российским лидером.
Он также сообщил, что необходимо продолжать переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Макрон отметил, что в этом заключается роль Франции, передает РИА Новости.
Макрон заявил о важности переговоров с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью радиостанции France Inter, что необходимо сохранять контакт с президентом России Владимиром Путиным.
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