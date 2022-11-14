Армения стреляла по позициям азербайджанской армии в Кельбаджаре и Ходжавенде

14 ноя. 11:38

Министерство обороны Азербайджана информирует об очередных провокациях со стороны Армении.

Сообщается, что вечером 13 ноября подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису провели обстрел из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

"Кроме того, 14 ноября в 04:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении", - добавили в ведомстве.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанных направлениях, предприняли адекватные ответные меры, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.