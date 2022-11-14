Один человек погиб в ДТП с автобусом в Карачаево-Черкесии

14 ноя. 11:31

Один человек погиб, еще четыре пассажира доставлены в больницу в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на дороге к курорту "Архыз" в

"В Зеленчукском районе на 8-м км федеральной автодороги "подъезд к МЦО Архыз", произошло столкновение автобуса ЛУАЗ и LADA Priora. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четыре человека, один погиб", - сообщили журналистам в понедельник в ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что для ликвидации последствий происшествия привлекались трое сотрудников первого отряда Федеральной противопожарной службы по республике и одна единица техники.