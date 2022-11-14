Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со стамбульским терактом

14 ноя. 11:12

Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - сказано в сообщении.

Глава российского государства также подтвердил готовность к самому тесному взаимодействию с Турцией в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек. Вскоре полиция задержала подозреваемого.