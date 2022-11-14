Два осетровых завода в Атырау модернизируют

14 ноя. 11:09

Инвестиционное предложение по модернизацию двух осетровых заводов в Атырау готовит министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, пишет МИА "Казинформ".

"Ежегодно принимаются меры по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов естественных водоемов. Так, государственными рыбоводными предприятиями ежегодно обеспечивается искусственное воспроизводство молоди ценных видов рыб. Однако их производственная база изношена, что требует проведение модернизации", - сообщил глава ведомства Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

По словам министра, планируется модернизация осетровых заводов в городе Атырау. Он напомнил, что президент Казахстана указал на данную проблему и поручил провести реконструкцию и модернизацию двух осетровых заводов. "Нами будет разработано инвестиционное предложение и внесено на рассмотрение Министерства нацэкономики", - заявил Брекешев.