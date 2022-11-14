Helly Hansen в России распродает остатки

14 ноя. 10:34

Канадский ритейлер Helly Hansen уходит из России, активы с конца августа контролирует российский топ-менеджмент, пишут "Ведомости".

В октябре компания была переименована в "Ритейл РЦ".

По словам сотрудников магазинов Helly Hansen, большую часть точек сети закроют после того, как будут распроданы складские запасы товаров. По словам российских владельцев бизнеса, удалось договориться с арендодателями о расторжении договоров или о ребрендинге и продолжении работы.

В будущем сеть магазинов будет работать под брендом Move, где будут продаваться товары Nike, Adidas, Puma, Kronos, Geox и других брендов.