Теракт в Стамбуле организовала РПК

14 ноя. 10:00

За терактом в Стамбуле стоят сторонники рабочей партии Курдистана из Сирии, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что приказ поступил из сирийского города Кобани, а исполнитель взрыва прибыл из Африна. Также он уточнил, что после исполнения теракта задержан 21 человек, которых подозревают в причастности ко взрыву.

Министр подчеркнул, что улики, имеющиеся у следователей, указывают на сирийский след - взрыв организовала PYD (боевое крыло YPG- сирийского ответвления организации PПК).

Сойлу выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым. "Еще раз подчеркиваю, причинившие нам эту боль, вскоре получат еще более жесткий ответ",- добавил глава МВД Турции.

Напомним, в Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу вчера прогремел взрыв, жертвами которого стали 6 человек, еще 81 пострадали.

Как заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, 39 из 81 пострадавших уже покинули лечебные учреждения, пятеро находятся в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии.