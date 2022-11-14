ООН поможет Грузии улучшить качество сельхозпродукции

14 ноя. 10:10

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Тбилиси Раймунд Йеле подписали соглашение о выделении республике €3,4 млн для поддержки санитарных и фитосанитарных мероприятий в целях обеспечения продовольственной безопасности, информирует пресс-служба Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"Это соглашение является примером очередного успешного сотрудничества между министерством и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Важно, что мы начинаем новый проект, в осуществлении которого будут вместе участвовать эксперты из ФАО, Чешской Республики, Евросоюза и Королевства Швеции. Эффективное осуществление указанного проекта станет очередным шагом на пути интеграции Грузии в ЕС", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект будет реализован в рамках программы Европейского соседства по развитию села и сельского хозяйства, которая действует с 2013 года.