Исмаилов и Шлеменко сразятся в Екатеринбурге

14 ноя. 10:08

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут бой 3 декабря в Екатеринбурге.

"Лига смешанных единоборств RCC определилась с датой проведения поединка двух самых известных российский бойцов: Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко сойдутся в клетке 3 декабря и возглавят шоу RCC 13. Турнир пройдет на многотысячной арене "Уралец", - сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

Ранее сообщалось, что бой Шлеменко-Исмаилова должен был состояться в августе 2022 года, но из-за операции Исмаилова его перенесли на конец года.