Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси

14 ноя. 10:04

Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач прошлой ночью в Тбилиси. Стало известно, что от упавших деревьев повреждены четыре автомобиля. Инцидент произошел на улице Отара Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси.

На месте ЧП работали представители муниципальной компании "Тбилсервис групп", патрульная полиция, спасательные группы и представители районной администрации.

Синоптики предупреждают, что непогода сохранится в столице Грузии и в понедельник. Прогнозируется, что ветер может достигать 17-22 м/c.