Европа тратит СПГ, желая сберечь запасы газа в ПХГ

14 ноя. 10:03

В Европе решили в первую очередь трать запасы газа в приемных терминалах СПГ, чтобы подольше сберечь запасы газа в подземных хранилищах.

Синоптики ожидают, что зимние температуры воздуха установятся в Европе в середине этой недели, а к выходным похолодает до многолетних минимумов.

На хабе TTF в Нидерландах контракт с поставкой "на день вперед" был закрыт на уровне $717 за тыс куб м, тогда как в начале ноября - $225. Декабрьский фьючерс сейчас оценивается в $1044.

Выработка электроэнергии в воскресенье в Европе упала до 13%.

Начало сезона отбора в этом году будет самым поздним за историю наблюдений GIE, с 2011 года. При этом сезон отбора из ПХГ отсрочен искусственно, за счет трат запасов СПГ.