В Казахстане раскрыли причину массовой гибели тюленей на Каспии

14 ноя. 9:46

Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев озвучил вероятную причину массовой гибели тюленей в Каспийском море 7 ноября текущего года.

"Количество погибших тюленей достигло 141 туши. Были приняты сразу меры, создана комиссия всех государственных органов. Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие. И туши должны были утилизировать. Результаты анализов в течение месяца будут готовы. Одно из предположений – возможно, был выброс сероводорода", - цитирует министра Sputnik Казахстан.

Брекешев пояснил, что для забора кислорода тюлени выплывают на поверхность воды, вдыхают воздух и уплывают обратно. По его словам, именно в это время и произошел газовый выброс, повлиявший на гибель млекопитающих.

В настоящее время на Каспии, как отметил министр, находятся свыше 300 тыс особей тюленей. Ведомство планирует создать заказник на Каспии, а также организации государственного института по проблемам моря и биоразнообразию.