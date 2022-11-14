Рыбы станет больше в рационе школьников, медиков и военных в Казахстане

14 ноя. 9:38

В Минэкологии Казахстана выдвинули предложение обязать государственные органы страны покупать больше рыбы у отечественных производителей. Оно прозвучало в рамках презентации законопроекта "О развитии рыбного хозяйства".

"Для решения вопроса сбыта рыбной продукции на законодательном уровне предлагается государственные организации в системе образования, здравоохранения, органы внутренних дел, органы вооруженных сил, органы уголовно-исполнительной системы обязать включать рыбу в рацион питания и приобретать в приоритетном порядке у отечественных производителей гарантированный объем рыбной продукции", - заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.

Также министр предложил ввести три года обязательной работы в отрасти ля тех, кто обучился по специальности "рыбное хозяйство", это поможет привлечь молодежь.