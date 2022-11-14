РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Врач рассказала, для кого вредно какао

Врач рассказала, для кого вредно какао

Детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предостерегла от употребления какао тех, у кого нарушен обмен веществ, лишний вес, повышенная возбудимость.

 «Лучше не злоупотреблять какао людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители», - посоветовала она в беседе с Life.ru.

В то же время она отметила, что какао обладает огромным количество полезных свойств, натуральный напиток способен снизить артериальное давление, избавить от излишков холестерина, улучшить настроение.

1255 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version