Врач рассказала, для кого вредно какао

14 ноя. 9:21

Детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предостерегла от употребления какао тех, у кого нарушен обмен веществ, лишний вес, повышенная возбудимость.

«Лучше не злоупотреблять какао людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители», - посоветовала она в беседе с Life.ru.

В то же время она отметила, что какао обладает огромным количество полезных свойств, натуральный напиток способен снизить артериальное давление, избавить от излишков холестерина, улучшить настроение.