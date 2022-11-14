Сильный ветер в Москве повалил более 100 деревьев и повредил десятки автомобилей

14 ноя. 9:15

В воскресенье в Москве сила порывов ветра достигала 22 м/с, повалены деревья, повреждены машины, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"За сутки в разных районах города было повалено более сотни деревьев", - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что механические повреждения получили свыше 50 автомобилей.

Пострадавших граждан в результате непогоды в столице нет. "Обращений к врачам с характерными травмами и ушибами из-за падений деревьев в Москве не зафиксировано", - говорится в сообщении.