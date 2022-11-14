Казахстанский "Каспий" возглавил Каха Цхададзе

14 ноя. 8:44

Бывший наставник футбольной сборной Грузии и Тбилисского "Динамо" Каха Цхададзе вернулся в казахстанскую премьер-лигу после назначения главным тренером актауского "Каспия".

"Новым главным тренером футбольного клуба "Каспий" стал известный грузинский специалист Кахабер Цхададзе. На подписании контракта присутствовал член исполкома Федерации футбола Казахстана Ербол Эдилов. Поздравляем нашу команду с назначением нового тренера и желаем успехов", - информирует пресс-службы клуба.

Уточняется, что грузинский специалист сменил на этом посту болгарского тренера Николая Костова.