Как оставаться бодрым в пасмурный день

14 ноя. 8:36

Короткий световой день в последний осенний месяц и постоянное отсутствие солнца лишают человека энергии, констатировала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, поздней осенью в рацион стоит включать продукты, которые поднимут настроение и придадут сил. Нужно пить больше воды и не злоупотреблять энергетиками и кофе.

Также специалист обратила внимание на необходимость наладить режим сна и бодрствования. «Так, ложиться спать следует пораньше, желательно засыпать до десяти вечера, а утром делать хотя бы минимальную зарядку. Пусть в пределах комнаты, но регулярно. Только так можно позитивно провести этот период с осенней погодой и коротким световым днем», - отметила врач в беседе с News.ru.