Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

14 ноя. 7:24

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил телеграмму с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Хулуси Акару в связи со взрывом в центре Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Ранее сообщалось, что накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт.