Президент Турции обсудит с главами Азербайджана и Туркменистана "газовый хаб"

14 ноя. 7:07

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что обсудит с лидерами Азербайджана и Туркменистана Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым проект предложенного Россией "газового хаба".

"В начале грядущего месяца в ходе визита в Туркменистан намерен обсудить этот вопрос (вопрос проекта газового хаба) с лидерами Азербайджана и Туркменистана. Надеюсь на хорошие результаты", - сказал президент Турции.

Ранее главы России и Турции поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.