Власти Турции пообещали "жесткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле

14 ноя. 6:42

Организаторы и исполнители взрыва в Стамбуле получат жесткий ответ, заверил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Далее он отметил, что в стране уже порядка шести лет не сталкивалась с таким терактом, как в Стамбуле. "Около шести лет мы не сталкивались с таким инцидентом, террористическим инцидентом, какой произошел вчера вечером в Стамбуле", - сказал он.

Ранее сообщалось, что накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт.