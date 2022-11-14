Глава Еврокомиссии выразила соболезнования Турции в связи с терактом в Стамбуле

14 ноя. 6:25

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших при взрыве, который накануне прогремел в Стамбуле.

"[Выражаю] мои глубочайшие соболезнования Турции и турецкому народу после жестокой атаки, которая вчера унесла жизни в Стамбуле. Мои мысли с семьями погибших", - заявила она.

Ранее сообщалось, что накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт.