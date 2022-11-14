В Турции задержан подозреваемый в том, что оставил бомбу в Стамбуле

14 ноя. 6:03

Турецкие правоохранители задержали человека, который, как считается, оставил на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу бомбу, приведенную в действие накануне, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе", - сказал он журналистам., отметив, что у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию, и к нему причастны группировки, признанные Анкарой террористическими. Всего, по его словам, на данный момент задержано более 20 лиц, которые могут быть причастны к теракту.

Далее он отметил, что приказ о проведении теракта пришел из сирийского города Кобани, а исполнитель нападения прибыл из города Африна, который также находится на севере Сирии.