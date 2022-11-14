Обзор СМИ Кавказа 7 - 13 ноября

В Кабардино-Балкарии штабы, созданные "Единой Россией", "Молодой гвардией" и волонтерским движением #МЫВМЕСТЕ, для помощи семьям мобилизованных собрали партию гуманитарного груза. В работе также задействованы волонтеры-медики, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда". В перечне наиболее востребованных вещей белье, средства гигиены, лекарственные препараты, продукты длительного хранения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что Региональный общественный фонд им. Героя России А. Кадырова организовал доставку гуманитарного груза в энергодарский госпиталь "Ахмат". Благодаря этому, техническо-материальная база лечебного учреждения пополнилась необходимым инвентарем, препаратами и материалами для своевременного и качественного оказания помощи как российским военнослужащим, так и местным жителям. В зоне спецоперации действует четыре госпиталя "Ахмат", пишет чеченская газета "Вести республики". Учащиеся Аргунской школы в рамках акции "Письмо солдату" отправили участникам спецоперации послания со словами поддержки. Благодарность военнослужащим за смелость и мужество дети выразили, отправив им письма и рисунки.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов своим указом ввел дополнительные социальные гарантии для участников СВО, постоянно проживающих на территории как на мобилизованных из республики, так и военнослужащих ВС РФ, а также военнослужащих (сотрудников) федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, выполняющих задачи с начала спецоперации, информирует местная газета "День республики". Так, для всех участников СВО установлены единовременная региональная выплата в случае тяжелого ранения – 300 тыс. рублей, единовременная региональная выплата в случае легкого ранения – 100 тыс. рублей. На данные выплаты могут претендовать участники СВО, которые получили ранения в ходе исполнения задач специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года. Кроме того, на уровне региона установлены выплаты семьям погибших участников СВО в размере 1 млн рублей. Для получения выплат необходимо предоставить пакет документов из военного госпиталя и обратиться в Минтруда КЧР по номеру телефона: 8(8782)26-62-81

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С вступлением в силу Закона "О развитии виноградарства и виноделия в России" Роскачество отмечает высокий интерес к Дагестану как к поставщику не только готовой продукции, но и винодельческого сырья – винограда и виноматериала наливом. Покупателями становятся крупные компании из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, ранее приобретавшие виноматериалы за рубежом, пишет газета "Дагестанская правда".

Выпуск винодельческой продукции в республике растет вслед за увеличением спроса. На 10% в этом году выросло производство виноградных вин. Уже пятый год вина Дагестана входят в бренд-лист федеральной акции "Дни российских вин", которую организует Минпромторг РФ вместе с Минсельхозом РФ и Роскачеством. Дагестанские вина традиционно представлены в крупнейших федеральных сетях. Специалисты Роскачества на прошедшей в Дербенте пресс-конференции подчеркивали, что Дагестан рассматривают инвесторы из других регионов страны и в ближайшем будущем предрекают здесь целый ряд масштабных проектов. Потенциал промышленного производства игристых вин в Дагестане – 4 750 тыс. декалитров, виноградного вина – 2 803 тыс. декалитров в год. Эти мощности сегодня задействованы всего на четверть.

В Дагестане стартовало несколько инвестиционных проектов промышленных предприятий по первичной переработке винограда, выпуску готовой продукции. Так, в 2021 году на Дербентском заводе игристых вин завершилась подготовка к запуску новой мощной линии производства игристых вин из местного винограда. Производство выросло, превысив 35 млн литров игристых вин в год.

Важным этапом в республике считают реализацию проекта по созданию питомника саженцев наиболее востребованных сортов винограда – красных международных сортов. Это первый подобный проект в Дагестане, реализуемый Дербентской винодельческой компанией – молодым, но динамично развивающимся предприятием. Впервые со времен СССР в городе местными инвесторами был построен новый винодельческий комплекс "Дербент Вино" с объемом инвестиций только в переработку винограда и производство вина свыше 40 млн евро. Крупнейшими производителями вин и коньяков, локализованными в Дербенте, за последние 10 лет было заложено суммарно более 6 тыс. га современных виноградников.

В целом за последние два десятка лет объемы производства винограда в Дагестане выросли в четыре раза. В 2021 году виноградарскими хозяйствами республики заложено порядка 900 га новых виноградников. Несмотря на климатические сложности прошлого года, в республике было собрано более 220 тыс. тонн винограда. Только весной текущего года заложено 710 га молодых виноградников. На сегодняшний день площадь лозы превышает 27 тыс. га, порядка 23 тысяч из них находятся в плодоносящем возрасте. В этом году по валу винограда республика вышла на очередную рекордную отметку и сохранила за собой первое место среди субъектов РФ по производству винограда, собрав свыше 256 тыс. тонн солнечной ягоды. В рамках празднования 100-летия Комитета "Дагвино" с 18 по 20 ноября в Дербенте пройдет Форум региональных виноградарей и виноделов.

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Село Даттых, одно из красивейших сел в Сунженском районе Ингушетии, расположено на административной границе с Чечней. Село, как и другие приграничные населенные пункты, пострадало во время боевых действий на Кавказе в 1990-е годы и было покинуто жителями. По данным районной администрации, сейчас в селе зарегистрировано около 280 человек, но на постоянной основе проживает лишь порядка 70 человек, некоторые приезжают заниматься хозяйством. Семьи постепенно начали возвращаться после появления 18-километровой асфальтированной дороги ФАД "Кавказ" — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми", пишет местная газета "Сердало".

Сейчас региональные власти взялись за возрождение села. "Будет жаль, если жители покинут Даттых из-за отсутствия условий для жизни. Такого мы допустить не можем. Будем и впредь уделять должное внимание возрождению, социально-экономическому развитию малых сел республики, строительству социально значимых объектов. В этом плане, нам навстречу идут федеральные власти. Первоочередная задача, которая стояла перед властями Ингушетии при строительстве там дороги, жизнеобеспечивающих коммуникаций — возвращение в Даттых жителей, покинувших его в неспокойные 1990-е годы. Эти цели достигаются постепенно. Изменения видны невооруженным глазом", — приводит газета "Ингушетия" слова руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова.

В селе восстановлено электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров. Также власти Ингушетии решили возвести в возрождаемом сельском поселении фельдшерско-акушерский пункт, земельный участок для этого выделен в удобном месте, строится ДК на 200 мест, открытие объекта должно состояться в 2023 году. Калиматов подчеркнул, что власти региона будут принимать комплексные меры по поддержке фермерских хозяйств, развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и архитектуры. "В предгорной зоне прекрасные условия для развития личных подсобных хозяйств. Есть люди, готовые создать в отдаленном селе фермерское хозяйство и производить экологическую продукцию — от мяса до сыра", — отметил глава.

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В Абхазии уже много лет работает Русский дом, созданный по линии Россотрудничества. Направления его работы – улучшение культурных связей, работа с абитуриентами, с молодежью, выстраивание отношения с местной властью, работа с соотечественниками, поддержка организаций соотечественников. Как рассказал агентству "Спутник-Абхазия" глава представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов, акцент организация делает на работу с молодежью, для которой проводят творческие и познавательные мероприятия, научные олимпиады. Русский дом участвует в процессе отбора абитуриентов, поступающих в вузы России, формируется квотная программа. В 2021 году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их число увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. Федотов выразил надежду, что в 2023 году удастся вновь увеличить количество квот. “Как правило дети, которые заканчивают школу, не всегда еще для себя определяют, кем они хотят стать. Либо они подсознательно соглашаются с выбором родителей, либо они выбирают те вузы, которые сейчас на слуху. Поэтому мы пошли немножко по другому пути. Мы, естественно учитываем, в каких специальностях нуждается республика. Исходя из этого формируем программу и проводим квотную кампанию”, - пояснил собеседник. По его словам, сегодня Абхазия больше всего нуждается в специалистах среднего профессионального уровня и специалистов в технических специальностях. Потому в этом году сделали акцент и упор на такого рода вузы.

В начале ноября в Сухуме прошла первая межвузовская выставка, на котором 12 российских университетов и один детский технопарк представили свои программы. Как отметил Федотов, Русский дом специально пригласил образовательные учреждения, которые готовят технических специалистов, программистов, IT-специалистов. Тем не менее приехали медицинские и творческие вузы. “Потому что исторически в Абхазии есть запрос именно на медицинские и творческие специальности. Исходя из этого мы формируем отношение ребят, в какие специальности они могли бы пойти для того, чтобы они могли по окончании и трудоустроиться, и могли бы раскрыть свои таланты”, - пояснил Федотов.

По результатам межвузовской выставки Русский дом в Абхазии также договорился с представителями университетов о том, чтобы проводить в республике мастер-классы, тренинги для учителей и школьников.

Более 50 абитуриентов из Абхазии приняли участие в олимпиаде, организованной Финансовым университетом при правительстве РФ. Олимпиада представляла из себя тесты по разным предметам - каждый участник должен был сдать два из них. Обязательным для сдачи был русский язык. Второй предмет зависел от выбранной специальности. По результатам олимпиады победитель получит возможность на бесплатной основе обучаться в Финансовом университете, а призерам при поступлении в вуз на платной основе предоставляется 50 % скидка на весь период обучения.

Русский дом в Абхазии не только помогает абхазским абитуриентам поступать в вузы России, но и в дальнейшем старается поддерживать с ними связь. Сейчас, как рассказал руководитель представительства, идет работа над возрождением Ассоциации выпускников. “В рамках этой Ассоциации мы создаем банк данных тех ребят, которые закончили учиться для того, чтобы потом с ними проводить различного рода мероприятия. Я уже не говорю о том, что мы проводим вечера и встречи с теми ребятами, которые ездили по линии молодого поколения, когда они приезжают и делятся своими впечатлениями. Естественно, мы общаемся с ними, они рассказывают другим о том, что они увидели”, - отметил Федотов.

Сейчас, в основном, работа представительства сконцентрирована в столице республики, а также Гагрском и Гудаутском районах. По словам руководителя представительства Россотрудничества, в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах влияние русской культуры уже менее заметно. Именно поэтому сейчас в представительстве больше внимания уделяют этим отдаленным от границы районам. В дальнейшем Русский дом будет работать и на востоке страны, а также в селах.