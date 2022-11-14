В Ингушетии будут построены четыре объекта здравоохранения

14 ноя. 5:04

Власти Ингушетии намерены к 2024 году открыть четыре новых объекта здравоохранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. В районах республики построят новую участковую больницу, амбулаторию, ФАП и инфекционное отделение.

"В Ингушетии в 2022-2023 годах планируют построить и ввести в эксплуатацию ряд новых зданий медучреждений в Назрани, Назрановском и Малгобекском районах республики. В настоящее время в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ингушетии ведется капремонт городской детской поликлиники на общую сумму 16 миллионов рублей. А также планируется строительство четырех новых объектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к началу 2024 года в Назрановском районе республики планируется открыть новое здание участковой больницы села Кантышево. Строительство объекта должны завершить в 2023 году. В следующем году также запланировано строительство амбулатории в селе Сурхахи на 100 посещений в смену, ФАПа в отдаленном селе Южное на 20 посещений в смену, а также нового инфекционного отделения на территории детской республиканской клинической больницы в Назрани.