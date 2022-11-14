Кубань до конца года получит новые школьные автобусы и машины скорой помощи

14 ноя. 3:02

До конца 2022 года в регионы, в том числе Краснодарский край, будут поставлены новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Необходимый транспорт закупят у российских автопроизводителей.

"Сегодня региональный автопарк скорой помощи насчитывает 721 автомобиль. Более 72 тыс детей ежедневно подвозят 1406 школьных автобусов. Такое количество транспорта не сможет работать бесперебойно без регулярного обновления", - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что при поддержке президента и правительства РФ регион до конца 2022 года получит дополнительные машины. "Это значительный вклад в развитие системы здравоохранения и образования Краснодарского края", - отметил Кондратьев.