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Минюст Турции квалифицировал взрыв в Стамбуле как теракт

Минюст Турции квалифицировал взрыв в Стамбуле как теракт

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил сегодня, что взрыв в Стамбуле, где на улице Истикляль погибли 6 человек и 81 пострадал, квалифицируется как теракт.

"Это расценивается как акт терроризма. Террористическая организация будет определена в результате расследования. Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия", - сообщил он на телеканале A Haber.

Также Бекир Боздаг призвал не доверять непроверенным сведениям о теракте. "В связи с этим инцидентом в социальных сетях распространяется много необоснованных новостей. Очень полезно не полагаться на такие материалы", - подчеркнул глава Минюста Турции.

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