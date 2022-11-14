Как Саудовская Аравия превращала пустыню в цветущий сад

Туристы, прилетающие в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, не могут не заметить мозаику из зеленых насаждений, которая появилась по всему городу. Менее десяти лет назад вид сверху больше напоминал вымышленную планету Татуин из "Звездных войн". Хотя территория Саудовской Аравии это пустыня, в последние годы королевство работало над защитой и восстановлением биоразнообразия, превратив целые участки ландшафта в зеленые гавани.

Как отмечает Arab News, в прошлом году наследный принц Мохаммед бин Салман запустил две природоохранные инициативы - Зеленая Саудовская Аравия и Зеленый Ближний Восток, которые включают крупнейшие в мире проекты по высадке леса, с целью поглощения углерода из воздуха, улучшения качества почвы и повышения качества жизни.

"Как ведущий мировой производитель нефти, мы полностью осознаем свою ответственность в продвижении борьбы с изменением климата, и что так же, как мы играли ведущую роль в стабилизации энергетических рынков в эпоху нефти и газа, мы будем работать над тем, чтобы возглавить наступающую зеленую эру", - сказал наследный принц во время запуска инициатив.

Потепление уже оказывает негативное воздействие на королевство и на Ближний Восток в целом: меньше осадков выпадает для полива сельскохозяйственных культур и пополнения грунтовых вод, идет процесс постепенного опустынивания и деградации почв, а масштабы и частота пыльных бурь растут.

Эти две инициативы призваны помочь королевству и региону в целом приспособиться к последствиям изменения климата и смягчить их, а также внедрить технологии и методы, которые позволят сократить выбросы парниковых газов и других загрязнителей окружающей среды.

К концу 2021 года в рамках инициатив, направленных на улучшение здоровья населения, повышение качества жизни и продвижение устойчивого образа жизни, уже было запущено около 60 проектов на уровне сообществ и сотрудничества с частным сектором, в основе которых находится город Эр-Рияд.

Растущий мегаполис в ближайшие десятилетия должен более чем удвоить свое население благодаря проекту в 800 миллиардов долларов, который направлен на превращение города в экономический, социальный и культурный центр региона. Подобные преобразования, разумеется, будут сопряжены с экологическими проблемами.

В 2019 году в рамках проекта "Зеленый Эр-Рияд", крупнейшего в мире комплексного проекта по восстановлению городских лесов, было объявлено о намерении посадить 7,5 млн деревьев по всей столице, увеличить площадь зеленых насаждений с 1,7 до 28 квадратных метров на душу населения и увеличить общую площадь зеленых насаждений до 9%.

Проект направлен на снижение температуры окружающей среды в среднем на 8-15°C в покрытых лесом районах города, улучшение качества воздуха на 3-6 % и улучшение общей эстетики городского центра.

Учитывая расположение и высокую плотность населения Эр-Рияда, потребуются время, тяжелая работа и инвестиции для того, чтобы стать устойчивым городом, отвечающим целям, изложенным в программе качества жизни Королевства "Видение 2030", сказал Arab News Абдулла Альдахилаллах, архитектор и урбанист.

"Городские районы должны включать не только зеленые зоны. Они также должны обеспечить основные удобства, места для развлечений с помощью экологически чистых методов - облесение дорог и кварталов, строительство тротуаров и пешеходных дорожек, - говорит Алдахилаллах. - Чтобы внести вклад в улучшение городских районов, проекты в королевстве должны по-своему адаптироваться и приспосабливаться к стратегическим ключевым моментам программы "Качество жизни". Зеленые участки земли помогут питать город. Они будут способствовать отдыху на свежем воздухе, что улучшит здоровье горожан и поможет уменьшить явление городского острова тепла, при котором поверхности поглощают тепло и сохраняют его в течение более длительного времени".