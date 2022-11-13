Штайнмайер: немцы поддерживают жителей Стамбула и турецкий народ

13 ноя. 21:57

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер через соцсети своего представителя Керстин Гаммелин выразил соболезнования Турции в связи с терактом в Стамбуле, на улице Истикляль, где погибли 6 человек и еще 81 пострадал.

"Сообщение об ужасном взрыве в оживленном районе Стамбула потрясло меня. Я мысленно нахожусь с близкими жертв, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявил Штайнмайер.

Он также подчеркнул, что немцы в этот трагический момент "выступают в поддержку жителей Стамбула и турецкого народа".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также заявила, что мысленно находятся с пострадавшими в теракте.