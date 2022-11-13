Микаил Джаббаров: мы крайне опечалены известием о взрыве в Стамбуле

13 ноя. 21:28

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров через соцсети выразил соболезнования Турции в связи с терактом в Стамбуле, на улице Истикляль, унесшем жизни 6 человек.

"Мы крайне опечалены известием о взрыве в Стамбуле. Приносим глубочайшие соболезнования братской Турции, желаем терпения семьям и близким погибших и исцеления раненым", - написал министр экономики Азербайджана.

Напомним, что на данный момент известно о 81 пострадавшем в теракте. Власти установили, что теракт был осуществлен женщиной. По данным СМИ, она оставила сумку со взрывчаткой на скамейке на пешеходной туристической улице Истикляль, бомба была приведена в действие через семь минут.