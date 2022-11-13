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Бомбу в Стамбуле взорвала женщина

Бомбу в Стамбуле взорвала женщина

Как сообщил сегодня вице-президент Турции Фуат Октай, теракт в Стамбуле, на улице Истикляль, совершила женщина.

"Установлено, что бомбу взорвала женщина. Проводятся обсуждения и производятся необходимые оценки в связи с происшествием", - рассказал Фуат Октай турецким СМИ.

Вице-президент добавил, что спецслужбы продолжают изучать место преступления.

Ранее Фуакт Октая сообщил, что число пострадавших в теракте выросло с 53 до 81 человека. Он также уточнил, что из 6 погибших четверо умерли на месте преступления.

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