Бомбу в Стамбуле взорвала женщина

13 ноя. 21:04

Как сообщил сегодня вице-президент Турции Фуат Октай, теракт в Стамбуле, на улице Истикляль, совершила женщина.

"Установлено, что бомбу взорвала женщина. Проводятся обсуждения и производятся необходимые оценки в связи с происшествием", - рассказал Фуат Октай турецким СМИ.

Вице-президент добавил, что спецслужбы продолжают изучать место преступления.

Ранее Фуакт Октая сообщил, что число пострадавших в теракте выросло с 53 до 81 человека. Он также уточнил, что из 6 погибших четверо умерли на месте преступления.