Посольство России выразило соболезнования Турции

13 ноя. 20:56

Посольство России в Турции через соцсети выразило соболезнование турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле, на улице Истикляль, где погибло 6 человек и еще 81 пострадал.

"С глубокой скорбью узнали, что в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибло и было ранено большое количество человек", - сказано в обращении российских дипломатов.

"Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибших и турецкому народу и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заключили в посольстве России в Анкаре.

Напомним, ранее российское генконсульство в Стамбуле сообщило, что россиян среди жертв и пострадавших в теракте по предварительным данным нет.