Россия выразила соболезнования Турции в связи с терактом в Стамбуле

13 ноя. 19:49

Вице-спикер совета Федерации Константин Косачев выразил сегодня соболезнования народу Турции в связи с терактом в Стамбуле, на улице Истикляль, в результате которого погибли 6 человек и пострадали 53.

"Искренние слова соболезнования народу Турции и жителям древнего Стамбула", - цитирует его РИА Новости.

Также Константин Косачев подчеркнул, что терроризм не имеет национальности и не знает границ. "Его жертвами, как показывает история последних десятилетий, могут стать любые страны и любые народы", - сказал вице-спикер Совета Федерации.