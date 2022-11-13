Мехрибан Алиева выразила соболезнования Эмине Эрдоган

13 ноя. 19:38

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила сегодня соболезнования первой леди Турции Эмине Эрдоган в связи с терактом в Стамбуле, на улице Истикляль.

"Уважаемая Эмине ханым, крайне опечалены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в городе Стамбул", - сказано в послании Мехрибан Алиевой.

"Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым", - сказано в документе первого вице-президента Азербайджана.