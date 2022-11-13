Главы МИД Азербайджана и Турции созвонились в связи с терактом в Стамбуле

13 ноя. 19:34

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил сегодня главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, на улице Истикляль.

Как сообщили в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает братскую Турцию и разделяет с ней ее горести и радости.

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в теракте и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Мевлют Чавушоглу поблагодарил Джейхуна Байрамова и высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном Турции.