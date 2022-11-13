Теракт в Стамбуле произошел перед вылетом Эрдогана на саммит G20

13 ноя. 19:19

Выбор времени теракта в Стамбуле, где сегодня в результате взрыва погибло 6 человек и 53 пострадали, может быть связан со стартующим в Индонезии саммитом G20.

Согласно известной информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию о взрыве на пешеходной улице Истикляль во время подготовки к саммиту.

Пресс-конференцию об инциденте в Стамбуле, на которой Эрдоган квалифицировал взрыв как теракт и заявил, что все причастные к нему получат по заслугам, президент Турции дал непосредственно перед вылетом в Индонезию.

Напомним, что Эрдоган является наиболее активным участником международных попыток добиться мира между Украиной и Россией. В Индонезии на переговорах с руководством других 19 крупнейших экономик мира президент Турции планирует обсуждать пути завершения украинского конфликта. Эта тема, как ожидается, станет одной из основных на нынешнем саммите G20.