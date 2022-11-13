Армения просит у Всемирного банка кредит на дефицит бюджета

13 ноя. 19:09

Глава Минфина Армении Тигран Хачатрян сообщил о ведении переговоров с Всемирным банком о кредите для покрытия дефицита бюджета республики на 2023 год. По текущим документам этот дефицит достигнет 3,1% ВВП Армении или порядка $710 млн.

Ранее Армении уже договорилась с МВФ о кредите в $165 млн и с Азиатским банком развития о кредите в $100 млн, в котором сокредитором выступает Французское агентство развития.

Как пишет Спутник-Армения, Ереван пытается получить кредит во Всемирном банке в рамках инструмента "Финансирование политики развития" (DPF) и ожидает, что средства поступят через Международный банк реконструкции и развития.

Отмечается, что всего Армения планирует в 2023 году взять кредитов на $443 млн, при этом стоимость обслуживания предыдущих долгов составит почти всю эту сумму - $350 млн. Остальной дефицит будет покрыт за счет выпуска гособлигаций.