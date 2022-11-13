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Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил сегодня свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, в результате которого погибли 6 человек и еще 53 пострадали.

В документе сказано, что Баку глубоко потрясен известием о гибели и ранениях людей в результате вероломного взрыва в центре Стамбула.

Ильхам Алиев от своего имени и имени народа Азербайджана принес глубочайшие соболезнования Эрдогану, семьям и родственникам погибших и братскому народу Турции. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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