СМИ: источником взрыва в Стамбуле послужила сумка со взрывчаткой

13 ноя. 18:42

Турецким СМИ удалось восстановить приблизительную хронологию сегодняшнего взрыва в Стамбуле, который президент Реджеп Тайип Эрдоган уже квалифицировал как теракт.

В 16:13 на пешеходной туристической улице Истикляль, которая в это время заполнена гуляющими людьми некий человек, предположительно женщина, оставил на скамейке сумку со взрывчаткой.

Спустя семь минут, в 16:20 сумка взорвалась, погубив 6 человек и ранив еще 53.

По словам президента Турции, речь идет не просто об оставленной сумке со взрывчаткой, но о смертнице, подорвавшей себя в толпе.