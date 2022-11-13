Эрдоган: в Стамбуле совершен теракт

13 ноя. 18:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган только что выступил с официальным сообщением в связи со взрывом на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле.

Глава государства сообщил, что на данный момент в результате взрыва погибло 6 человек, число пострадавших выросло до 53.

Эрдоган подчеркнул, что речь идет о теракте, назвав инцидент "нападением с бомбой", и осудил этот акт террора, осуществленный, скорее всего, смертницей. Президент Турции объявил, что причастные к преступлению получат по заслугам.