МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле

13 ноя. 18:15

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов через соцсети выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим в результате произошедшего два часа назад в Стамбуле взрыва.

"Мы глубоко опечалены известием о взрыве на улице Истикляль в Стамбуле. Выражаем соболезнования родным и близким погибших", - написал Джейхун Байрамов.

Также глава МИД Азербайджана пожелал скорейшего выздоровления раненым. "Азербайджан всегда рядом с братской Турцией!", - заключил он.

Напомним, что около 16:20 по московскому времени на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. По данным властей, погибли 6 человек, еще 53 ранены. Прокуратура Стамбула рассматривает теракт как вероятную версию инцидента.