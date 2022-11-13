Прокуратура Стамбула готова квалифицировать взрыв на Истикляль как теракт

13 ноя. 17:58

Как сообщили сегодня в прокуратуре Стамбула, ее специалисты уже начали расследование взрыва, прогремевшего около полутора часов назад на пешеходной туристической улице Истикляль. Открыто дело о теракте.

В настоящее время правоохранители и спецслужбы анализируют записи со всех видеокамер, установленных поблизости от места взрыва. По данным портала Mynet, взорвалась оставленная на улице сумка со взрывчаткой.

На данный момент власти Стамбула говорят о четырех погибших и 38 пострадавших в результате взрыва.