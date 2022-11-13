Узбекистан упростил жизнь бизнесменам

13 ноя. 17:44

В Узбекистане сегодня было упрощено ведение отчетности предприятий, что снизит бюрократическую нагрузку на предпринимателей. Соответствующее постановление подписал узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.

Постановление "О мерах по оптимизации процедур представления отчетов и хранения архивных документов" отменяет хранение и передачу в архивы данных по зарплатам, начисленных после 2021 года, и по соответствующим налогам, а также отчетов по финансам, налогам и статистикам представленных после 2021 года.

Бизнесмены в Узбекистане с 2023 года не обязаны каждый квартал отправлять финансовые отчеты в налоговые и статистические службы. Предприятия, платящие налог с оборот по фиксированной ставке, не нуждаются в годовых финансовых отчетах.