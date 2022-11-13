Российско-узбекский образовательный диалог: размышления у парадного подъезда

Недавно в Самарканде завершился российско-узбекский образовательный форум. Более 300 участников, порядка ста подписанных соглашений, полтора десятка филиалов российских вузов в Узбекистане, презентация программ "Малыш" и "Класс" – вот парадная картина сотрудничества между нашими странами в образовательной сфере. А что находится за красочным фасадом? Есть ли проблемы? Что нужно сделать для того, чтобы это взаимодействие развивалось более динамично? Попробуем ответить на эти вопросы.

Символом нового этапа взаимодействия стала филиальная система. Если до 2018 года в Узбекистане действовало три филиала российских вузов, то за четыре года их число увеличилось почти в пять раз. Среди новых образовательных структур весь цвет российского образования – от МГИМО до РХТУ и МЭИ. Упор делается на ведущие технические вузы и в этом интерес узбекской стороны вполне понятен, государство делает ставку на практические аспекты подготовки специалистов в области химических технологий, атомной энергетики, рыбоводства, педагогики начальной школы и дошкольного образования.

В то, что согласно ежегодному рейтингу достижений стран в области инноваций Global Innovation Index 2022, Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии, в том числе занял шестое место в мире по динамике числа выпускников в сферах науки и инженерии, внесли существенный вклад российские партнеры.

Решение об открытии филиала принимается на самом высоком уровне и закрепляется постановлением кабмина Узбекистана. Иными словами, это программа президентского уровня, что сильно мотивирует местных чиновников. Хотя, надо признать, что далеко не всем филиалам удалось оперативно решить организационно-правовые вопросы, связанные с юридическим статусом подразделения, выделением соответствующих помещений, строительством новых корпусов и кампусов.

Многое зависит от добросовестности "прикрепленных" ведомств Узбекистана. Например, МГИМО, МГУ, МИФИ, РХТУ в работе своих филиалов в Узбекистане практически не испытывают серьезных проблем, хотя для МГИМО это единственный из филиалов, работающих на постсоветском пространстве.

Сложнее выстроить эффективную схему филиалам гуманитарных и спортивных вузов. В силу ограниченности ресурсов потенциальных заказчиков кадров для соответствующей отрасли экономики Узбекистана. Это обстоятельство вынуждает ректоров гуманитарных вузов вкладывать больше средств головного вуза в организацию работы филиала, а финансовые возможности наших образовательных структур (оплата командировок, зарплатный фонд преподавателей, работающих в филиале вахтовым методом) не безграничны.

РГПУ, например, с этими проблемами справляется, а некоторым вузам приходится нелегко. Но в данном случае есть понимание, что для поддержания качества преподавания в узбекистанских филиалах командирование преподавателей из России – обязательное условие. Это и определенный уровень педагогического мастерства, и помощь методического характера для местных коллег, проведение тестирований в рамках повышения квалификации местных кадров. Именно так строится работа в рамках специальных программ "Малыш" и "Класс".

Филиал любого российского вуза (в любой стране – не только в Узбекистане) должен стремиться к тому, чтобы стать центром образовательного и научного притяжения для местных кадров, сохранять высокую планку преподавания. В противном случае неизбежно превращение филиала во франшизу, с соответствующей вывеской, но без гарантии качества образовательного процесса. В этом не заинтересована Россия, но, что не менее важно, не заинтересован и Узбекистан. Любая франшиза в высшей школе – риск потери качества и авторитета получаемого диплома.

На данный момент этой "ловушки" удается избегать совместными усилиями, но неизбежно возникает еще один комплекс вопросов, связанных с уровнем владения русским языком как педагогическим составом филиалов, так и студентами из Узбекистана. Этот уровень достаточно разный, надо говорить прямо.

Решать проблему на уровне высшей школы – безнадежно поздно. Комплексный подход и здравый смысл подсказывает, что требуется активизировать работу по развитию программ русского языка на уровне средней школы. Тогда в филиалы российских вузов будут приходить конкурентоспособные абитуриенты, воспринимающие материалы лекций со специальной терминологией.

Но у этой проблемы есть еще одна сторона – масштабы. Узбекистан молодая страна, каждый год растет число потенциальных абитуриентов, заканчивающих среднюю школу. Сто, даже двести учителей из России, преподающих русский язык в региональных школах, по большому счету, - капля в море для такого обширного поля деятельности.

С 2021 года по просьбе Узбекистана в республику были направлены специалисты Российского государственного педагогического университета имени Герцена, которые на базе ташкентского Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони готовят и проводят переподготовку местных учителей и методистов.

Планируется, что программа охватит порядка 30 тысяч местных педагогов. Но говорить о существенных сдвигах в этом вопросе пока еще преждевременно. Требуется время и терпение, чтобы вывести обучение русскому и предметов на русском языке на новый качественный уровень.

Впрочем, филиальные проекты и программы развития русского языка - это далеко не единственный важный компонент сотрудничества. Российские вузы стремятся привлечь абитуриентов из Узбекистана. В этом году на международную выставку-ярмарку "Российское образование. Ташкент-2022" привезли свои стенды 56 российских вузов, что почти в два раза больше прошлогоднего показателя. При этом квота на бюджетные места в российских вузах для граждан Узбекистана выросла, но остается в пределах 800 мест, чего явно недостаточно.

Окончание следует