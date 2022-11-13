Десятки улиц Тбилиси останутся без воды

13 ноя. 17:13

Завтра в Тбилиси почти на сутки будет отключено водоснабжение на десятках улиц – такое сообщение опубликовала компания Georgian Water and Power, которой необходимо провести экстренный ремонт инфраструктуры на улице Худадова в Надзаладевском районе.

Воды не будет с 12:00 понедельника по 8:00 вторника в двух густонаселенных районах города – уже упомянутом Надзаладеви и Чугурети.

Как пишет Спутник-Грузия, Georgian Water and Power принесла тбилиссцам извинений за неудобство и пообещала доставлять воду жителям грузинской столицы в цистернах, пока идет ремонт.