Турция испытала ракету класса "воздух-воздух" Bozdoğan (ВИДЕО)

13 ноя. 16:29

Минобороны Турции сообщило в соцсетях об очередном испытании ракеты Bozdoğan стратегически важного класса "воздух-воздух".

"Испытательные стрельбы ракеты класса "воздух-воздух" Bozdoğan, разработанной в соответствии с потребностями наших ВВС в рамках проекта Göktuğ, успешно продолжаются", - сказано в записи турецкого оборонного ведомства.

Bozdoğan – турецкая ракета малой дальности, разработанная в целях достижения оборонной независимости Турции. Класс "воздух-воздух" в мире производят всего восемь стран. По плану Минобороны она поступит на вооружение турецкой армии до конца года.